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Певица Индира Едильбаева показала фотографии с девичника

Певица Индира Едильбаева показала фотографии с девичника Фото: Instagram/indi_edilbayeva
Казахстанская певица Индира Едильбаева 31 августа 2023 года на странице в Instagram опубликовала фото и видео с девичника, сообщает Zakon.kz.

"Моменты чистого счастья", – подписала кратко публикации артистка.

"Хочу вернуть этот душевный день. Девичник удался! Теперь ждем свадьбу", – говорится в подписи под видео.

Пользователи оставили добрые пожелания под постами о прошедшем мероприятии.

Индира Едильбаева стала известной благодаря участию в проекте "Голос Украины" в 2020 году. Ей удалось дойти до суперфинала. Она представляла команду Дана Балана.

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