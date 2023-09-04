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Певица Индира Едильбаева поделилась кадрами со свадьбы

певица Фото: Instagram/indi_edilbayeva
Казахстанская певица Индира Едильбаева в Instagram опубликовала фото и видео со свадьбы, сообщает Zakon.kz.
"Вот и фотографии с самого волшебного момента", – написала артистка под фотографиями.
"From now and forever (Отныне и навсегда)", – написала артистка под видео с женихом.

Индира Едильбаева стала известной благодаря участию в проекте "Голос Украины" в 2020 году. Ей удалось дойти до суперфинала. Она представляла команду Дана Балана.

10 апреля Едильбаева рассказала, что во время отдыха на острове Бали ей сделали предложение руки и сердца. 31 августа она опубликовала фото и видео с девичника.

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