Певица Индира Едильбаева поделилась кадрами со свадьбы

Казахстанская певица Индира Едильбаева в Instagram опубликовала фото и видео со свадьбы, сообщает Zakon.kz.

"Вот и фотографии с самого волшебного момента", – написала артистка под фотографиями.

"From now and forever (Отныне и навсегда)", – написала артистка под видео с женихом.

Индира Едильбаева стала известной благодаря участию в проекте "Голос Украины" в 2020 году. Ей удалось дойти до суперфинала. Она представляла команду Дана Балана.

10 апреля Едильбаева рассказала, что во время отдыха на острове Бали ей сделали предложение руки и сердца. 31 августа она опубликовала фото и видео с девичника.