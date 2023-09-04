Певица Индира Едильбаева поделилась кадрами со свадьбы
Фото: Instagram/indi_edilbayeva
Казахстанская певица Индира Едильбаева в Instagram опубликовала фото и видео со свадьбы, сообщает Zakon.kz.
"Вот и фотографии с самого волшебного момента", – написала артистка под фотографиями.
"From now and forever (Отныне и навсегда)", – написала артистка под видео с женихом.
Индира Едильбаева стала известной благодаря участию в проекте "Голос Украины" в 2020 году. Ей удалось дойти до суперфинала. Она представляла команду Дана Балана.
10 апреля Едильбаева рассказала, что во время отдыха на острове Бали ей сделали предложение руки и сердца. 31 августа она опубликовала фото и видео с девичника.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript