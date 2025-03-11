50-летний Сакен Майгазиев опубликовал видео с одноклассниками
Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Казахстанский певец, участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев встретился со своими одноклассниками, сообщает Zakon.kz.
Кадрами со встречи артист поделился в Instagram сегодня, 11 марта 2025 года.
"Одноклассники занимают особое место", – написал под публикацией Майгазиев.
Судя по видео и фото, которые опубликовал Сакен, на встречу одноклассников некоторые привели даже своих детей.
Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Поклонники Майгазиева отметили, что их кумир среди всех одноклассников выглядит самым молодым и симпатичным:
- "Как прекрасно. Что может быть дороже уважения".
- "Пусть и мы будем выглядеть так же молодо, как Сакен-ага".
- "Среди всех самый молодой и симпатичный – это вы. Остальные, не обижайтесь".
- "Ваши одноклассники стали уже дедушками. А вы еще сам как ребенок. Это мудрость или детство?"
Отметим, что 1 января этого года Сакену Майгазиеву исполнилось 50 лет.
27 сентября 2024 года Сакен Майгазиев поделился видео с российским коллегой Валерием Меладзе, снятым в аэропорту Шымкента. Публикация казахстанского артиста вызвала много вопросов у его аудитории.
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