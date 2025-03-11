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Культура и шоу-бизнес

50-летний Сакен Майгазиев опубликовал видео с одноклассниками

казахстанский исполнитель Сакен Майгазиев, его жена, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 18:02 Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Казахстанский певец, участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев встретился со своими одноклассниками, сообщает Zakon.kz.

Кадрами со встречи артист поделился в Instagram сегодня, 11 марта 2025 года.

"Одноклассники занимают особое место", – написал под публикацией Майгазиев.

Судя по видео и фото, которые опубликовал Сакен, на встречу одноклассников некоторые привели даже своих детей.

Фото: Instagram/saken_maigaziyev

Поклонники Майгазиева отметили, что их кумир среди всех одноклассников выглядит самым молодым и симпатичным:

  • "Как прекрасно. Что может быть дороже уважения".
  • "Пусть и мы будем выглядеть так же молодо, как Сакен-ага".
  • "Среди всех самый молодой и симпатичный – это вы. Остальные, не обижайтесь".
  • "Ваши одноклассники стали уже дедушками. А вы еще сам как ребенок. Это мудрость или детство?"

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Отметим, что 1 января этого года Сакену Майгазиеву исполнилось 50 лет.

27 сентября 2024 года Сакен Майгазиев поделился видео с российским коллегой Валерием Меладзе, снятым в аэропорту Шымкента. Публикация казахстанского артиста вызвала много вопросов у его аудитории.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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