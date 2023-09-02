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Умер известный актер из сериалов "Студенты" и "Дочки-матери"

Умер известный актер из сериалов "Студенты" и "Дочки-матери" Фото: Российский академический Молодежный театр
Российский актер Алексей Янин, известный по ролям в телесериалах "Опережая выстрел" и "Сильнее судьбы", умер в возрасте 40 лет, сообщает Zakon.kz.

"Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта (все эти годы театр и коллеги оказывали посильную помощь Алексею и его семье), в марте ему исполнилось всего 40", – говорится на сайте Российского академического молодежного театра.

Алексей Янин выпускник Высшего театрального училища им.Щепкина (курс Виктора Коршунова), в труппу РАМТа был принят в 2004 году.

Среди его ролей в театре: Карраско в "Дон Кихоте", Христиан Теодор в спектакле "Тень", Принц в "Золушке", юный Саша Герцен в трилогии "Берег утопии", Ян в дилогии "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов. Кириллов. Петр" по роману Ф.М.Достоевского "Бесы" и другие. В спектакле "Подходцев и двое других" Алексей репетировал одну из главных ролей.

Широкому зрителю известен по работам в кино и сериалах ("Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" и другие).

 У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд – 5".

В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. В последние годы за артистом ухаживали мама и отчим Николай. Супруга актера сбежала от тяжелобольного мужа и начала жизнь с чистого листа.

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