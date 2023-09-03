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Песне "Третье сентября" исполнилось 30 лет

Песне "Третье сентября" исполнилось 30 лет Фото: Instagram/mikhail.shufutinsky/
Легендарному хиту начала осени, песне "Третье сентября" Михаила Шуфутинского в этом году исполнилось 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Гимну третьего сентября, главному хиту российского исполнителя Михаила Шуфутинского, сегодня исполняется 30 лет. Песня вышла в свет в 1993 году, популярность, к слову, она приобрела гораздо позже. Но долгие годы не сдает свои позиции.

Накануне юбилея ставшей популярным треком для коротких видео и мемов песни автор музыкальной нетленки анонсировал выход нового видеоряда к хиту. Об этом Михаил Шуфутинский и соавтор нового трека Егор Крид рассказали на своих страничках в социальных сетях.


Ранее стало известно, что известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выпустил новую песню под названием Weekend. Композиция сразу же стала популярной среди поклонников.

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