"Мы перевернули календарь": Крутой, Николаев и Шуфутинский устроили музыкальный ритуал 3 сентября
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Песня 78-летнего шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября" давно стала популярным хитом и одним из главных музыкальных символов начала осени, сообщает Zakon.kz.
Музыку к композиции написал Игорь Крутой, слова – Игорь Николаев. Впервые Шуфутинский исполнил ее в 1993 году, а в 1994-м она вошла в альбом "Гуляй, душа!".
Стоить отметить интересный момент: дата 3 сентября изначально не имела какого-то особого смысла. По словам Николаева, эта строчка просто идеально легла на мелодию Крутого. И уже через несколько лет песня стала тем самым ежегодным мемом про "календарь" и "костры рябин".
Артисты решили не упустить этот момент и разместили видео, как исполняют культовый хит втроем. Так, на сцене композицию исполнили Крутой, Николаев и Шуфутинский.
"Не забыли, какой сегодня день?" – обратились музыканты к слушателям.
- Я с 1 июня жду эту песню и осень! Ненавижу лето!
- Генетический код, хит.
- Мы перевернули календарь.
- Каждый раз как в первый. Песня в самое сердце.
- Наконец-то! Я ждал этого целый год!
- Лучшие! Какую песню забабахали! Весь день будем слушать ее со всех углов.
- Особенно удивительно, что одна дата – 3 сентября – благодаря вашему творчеству превратилась в настоящий культурный символ. Однажды созданная песня ушла в народ – каждый год вспоминают с улыбкой, переворачивая календарь.
- Песня стала народной! Пусть песни и даты всегда вызывают только светлые воспоминания, улыбки и самые теплые чувства.
- Вот уже точно песня, которая будет жить вечно! Переходить из поколения в поколение! Браво.
- С Шуфутиновым днем однако. Если серьезно, то вы все трое уже прочно вошли в историю.
- Легендарное 3 сентября!
- Третьесентябрьский ежегодный всеми любимый гимн. С 3 сентября нас, товарищи!
- Забудешь тут с вами.
- Гимн осени! Пора, – моментально отреагировали многочисленные фанаты.
Немного ранее мы писали о том, что протеже Игоря Крутого – Александр Лим – объявил тур по Казахстану, но столкнулся с недовольством фанатов.
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