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Культура и шоу-бизнес

"Мы перевернули календарь": Крутой, Николаев и Шуфутинский устроили музыкальный ритуал 3 сентября

Шуфутинский, Николаев, Крутой, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 10:00 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Песня 78-летнего шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября" давно стала популярным хитом и одним из главных музыкальных символов начала осени, сообщает Zakon.kz.

Музыку к композиции написал Игорь Крутой, слова – Игорь Николаев. Впервые Шуфутинский исполнил ее в 1993 году, а в 1994-м она вошла в альбом "Гуляй, душа!".

Стоить отметить интересный момент: дата 3 сентября изначально не имела какого-то особого смысла. По словам Николаева, эта строчка просто идеально легла на мелодию Крутого. И уже через несколько лет песня стала тем самым ежегодным мемом про "календарь" и "костры рябин".

Артисты решили не упустить этот момент и разместили видео, как исполняют культовый хит втроем. Так, на сцене композицию исполнили Крутой, Николаев и Шуфутинский.

"Не забыли, какой сегодня день?" – обратились музыканты к слушателям.
  • Я с 1 июня жду эту песню и осень! Ненавижу лето!
  • Генетический код, хит.
  • Мы перевернули календарь.
  • Каждый раз как в первый. Песня в самое сердце.
  • Наконец-то! Я ждал этого целый год!
  • Лучшие! Какую песню забабахали! Весь день будем слушать ее со всех углов.
  • Особенно удивительно, что одна дата – 3 сентября – благодаря вашему творчеству превратилась в настоящий культурный символ. Однажды созданная песня ушла в народ – каждый год вспоминают с улыбкой, переворачивая календарь.
  • Песня стала народной! Пусть песни и даты всегда вызывают только светлые воспоминания, улыбки и самые теплые чувства.
  • Вот уже точно песня, которая будет жить вечно! Переходить из поколения в поколение! Браво.
  • С Шуфутиновым днем однако. Если серьезно, то вы все трое уже прочно вошли в историю.
  • Легендарное 3 сентября!
  • Третьесентябрьский ежегодный всеми любимый гимн. С 3 сентября нас, товарищи!
  • Забудешь тут с вами.
  • Гимн осени! Пора, – моментально отреагировали многочисленные фанаты.

Немного ранее мы писали о том, что протеже Игоря Крутого – Александр Лим – объявил тур по Казахстану, но столкнулся с недовольством фанатов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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