"Мы перевернули календарь": Крутой, Николаев и Шуфутинский устроили музыкальный ритуал 3 сентября

Песня 78-летнего шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября" давно стала популярным хитом и одним из главных музыкальных символов начала осени, сообщает Zakon.kz.

Музыку к композиции написал Игорь Крутой, слова – Игорь Николаев. Впервые Шуфутинский исполнил ее в 1993 году, а в 1994-м она вошла в альбом "Гуляй, душа!".

Стоить отметить интересный момент: дата 3 сентября изначально не имела какого-то особого смысла. По словам Николаева, эта строчка просто идеально легла на мелодию Крутого. И уже через несколько лет песня стала тем самым ежегодным мемом про "календарь" и "костры рябин".

Артисты решили не упустить этот момент и разместили видео, как исполняют культовый хит втроем. Так, на сцене композицию исполнили Крутой, Николаев и Шуфутинский.

"Не забыли, какой сегодня день?" – обратились музыканты к слушателям.

Я с 1 июня жду эту песню и осень! Ненавижу лето!

Генетический код, хит.

Мы перевернули календарь.

Каждый раз как в первый. Песня в самое сердце.

Наконец-то! Я ждал этого целый год!

Лучшие! Какую песню забабахали! Весь день будем слушать ее со всех углов.

Особенно удивительно, что одна дата – 3 сентября – благодаря вашему творчеству превратилась в настоящий культурный символ. Однажды созданная песня ушла в народ – каждый год вспоминают с улыбкой, переворачивая календарь.

Песня стала народной! Пусть песни и даты всегда вызывают только светлые воспоминания, улыбки и самые теплые чувства.

Вот уже точно песня, которая будет жить вечно! Переходить из поколения в поколение! Браво.

С Шуфутиновым днем однако. Если серьезно, то вы все трое уже прочно вошли в историю.

Легендарное 3 сентября!

Третьесентябрьский ежегодный всеми любимый гимн. С 3 сентября нас, товарищи!

Забудешь тут с вами.

Гимн осени! Пора, – моментально отреагировали многочисленные фанаты.

Немного ранее мы писали о том, что протеже Игоря Крутого – Александр Лим – объявил тур по Казахстану, но столкнулся с недовольством фанатов.