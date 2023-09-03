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Скончалась 28-летняя сестра певицы Рианны Танелла Аллейн

Скончалась 28-летняя сестра Рианны Танелла Аллейн Фото: Instagram/badgariri
Двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн внезапно скончалась в возрасте 28 лет, всего через несколько дней после родов певицы, сообщает Zakon.kz.

Двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн скончалась на 28-м году жизни. Такая информация опубликована в издании The Sun.

Прощание с Танелой проходило 28 августа на Барбадосе. Во времяпанихиды звучала песня Рианны "Lift Me Up", приводит подробности издание.

"Мы с дочерью очень любили друг друга", – сообщила мать Танеллы Джули-Энн Брайан.

О причинах смерти женщины нет подробностей. Ее мать отметила, что незадолго до смерти Танелле делали компьютерную томограмму. Та показала "черную массу".

Известно, что Танелла и Рианна были хорошими подругами. Они часто проводили время вместе. В соцсетях у женщины свыше 50 тысяч подписчиков.

В августе 2023 года Рианна стала матерью во второй раз. У нее появилась дочь, внеше похожая на маму. Годом ранее 35-летняя певица родила сына.

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