"Будущая чемпионка мира": 37-летняя певица Рианна родила долгожданную девочку
Фото: Facebook/Rihanna
В семье известной барбадосской певицы Рианны (полное имя – Робин Рианна Фенти), которая с 16 лет живет в США, произошло долгожданное пополнение. 37-летняя звезда поп-музыки родила девочку от американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс), сообщает Zakon.kz.
Об этом она объявила в Instagram сегодня, 25 сентября 2025 года. Из подписи следует, что дочь появилась на свет почти две недели назад.
"Роки Айриш Мейерс. 13 сентября 2025", – написала Рианна под фотографией с новорожденной дочерью.
Под постом певицы отметились и казахстанцы, которые поздравили с рождением долгожданной девочки:
- "Поздравляю".
- "Уау! Я так счастлива!"
- "Будущая чемпионка мира".
- "Бауы берик болсын, дорогая".
- "О боже, принцесса прибыла!"
- "Наконец-то родила малышку!"
- "Она наконец-то получила свою дочь!"
- "Красивая куколка! Поздравляю, малышка"
- "О, поздравляю, детка. Я так рада за тебя! Красивая девочка!"
Отметим, что у Рианны и A$AP Rocky есть двое сыновей: RZA и Риот.
Рианна объявила о третьей беременности на Met Gala 2025, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript