Культура и шоу-бизнес

"Будущая чемпионка мира": 37-летняя певица Рианна родила долгожданную девочку

певица Рианна, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 10:56 Фото: Facebook/Rihanna
В семье известной барбадосской певицы Рианны (полное имя – Робин Рианна Фенти), которая с 16 лет живет в США, произошло долгожданное пополнение. 37-летняя звезда поп-музыки родила девочку от американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс), сообщает Zakon.kz.

Об этом она объявила в Instagram сегодня, 25 сентября 2025 года. Из подписи следует, что дочь появилась на свет почти две недели назад.

"Роки Айриш Мейерс. 13 сентября 2025", – написала Рианна под фотографией с новорожденной дочерью.

Под постом певицы отметились и казахстанцы, которые поздравили с рождением долгожданной девочки:

  • "Поздравляю".
  • "Уау! Я так счастлива!"
  • "Будущая чемпионка мира".
  • "Бауы берик болсын, дорогая".
  • "О боже, принцесса прибыла!"
  • "Наконец-то родила малышку!"
  • "Она наконец-то получила свою дочь!"
  • "Красивая куколка! Поздравляю, малышка"
  • "О, поздравляю, детка. Я так рада за тебя! Красивая девочка!"

Отметим, что у Рианны и A$AP Rocky есть двое сыновей: RZA и Риот.

Рианна объявила о третьей беременности на Met Gala 2025, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
