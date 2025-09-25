"Будущая чемпионка мира": 37-летняя певица Рианна родила долгожданную девочку

В семье известной барбадосской певицы Рианны (полное имя – Робин Рианна Фенти), которая с 16 лет живет в США, произошло долгожданное пополнение. 37-летняя звезда поп-музыки родила девочку от американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс), сообщает Zakon.kz.

Об этом она объявила в Instagram сегодня, 25 сентября 2025 года. Из подписи следует, что дочь появилась на свет почти две недели назад.

"Роки Айриш Мейерс. 13 сентября 2025", – написала Рианна под фотографией с новорожденной дочерью.

Под постом певицы отметились и казахстанцы, которые поздравили с рождением долгожданной девочки:

"Поздравляю".

"Уау! Я так счастлива!"

"Будущая чемпионка мира".

"Бауы берик болсын, дорогая".

"О боже, принцесса прибыла!"

"Наконец-то родила малышку!"

"Она наконец-то получила свою дочь!"

"Красивая куколка! Поздравляю, малышка"

"О, поздравляю, детка. Я так рада за тебя! Красивая девочка!"

Отметим, что у Рианны и A$AP Rocky есть двое сыновей: RZA и Риот.

Рианна объявила о третьей беременности на Met Gala 2025, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.