Телеведущий Тимур Балымбетов стал отцом второй раз

Казахстанский интервьюер и телеведущий Тимур Балымбетов 4 сентября 2023 года поделился с подписчиками на странице в Instagram радостной новостью: он стал отцом второй раз, сообщает Zakon.kz.

"Добро пожаловать, наш малыш! Ты решил появиться на свет именно в этот день – 4 сентября, видимо, как лучший подарок от Бога и твоей мамы к моему дню рождения. Мы и твой братик тебя безмерно любим, сынок!" – гласит подпись к фотографии.

Ранее Балымбетов шутил и интересовался у комментаторов, как это быть дважды отцом.

"Если честно, даже не представляю, каково это. Дорогие бывалые родители, подскажите, что нужно иметь в виду и к чему готовиться?" – отмечал продюсер.

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