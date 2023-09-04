Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Потерянную бас-гитару Пола Маккартни начали искать всем миром

Бас-гитара Пола Маккартни Фото: wikimedia
Бас-гитару участника The Beatles Пола Маккартни украли в 1969 году. Он купил ее в Германии за 38 долларов, сообщает Zakon.kz.

Поиск инструмента Пола Маккартни ведется в рамках проекта Lost Bass Project.

Организаторы поиска утверждают, что этот является "национальным достоянием" Великобритании и частью "современной социальной культурной истории".

Охота на пропавшую бас-гитару началась после того, как Маккартни попросил фирму Karl Höfner отыскать его любимый инструмент. Последний раз инструмент видели 50 лет назад.

Пропавший инструмент можно услышать в первых записях таких хитов, как Love Me Do, She Loves You и Twist and Shout.

В помощь «охотникам» фирма опубликовала фотографии бас-гитары, а также информацию о том, где и когда находился этот инструмент со дня покупки до дня исчезновения, а также инструкции, как распознать подделку.

Как распознать бас-гитару Маккартни?

Есть несколько характерных признаков бас-гитары Пола Маккартни.

Яркая характерная примета – логотип фирмы Höfner, расположенный на грифе вертикально. В поздних моделях логотип расположен горизонтально.

Пропавший бас выглядит иначе, чем на первых фотографиях, ведь его пришлось ремонтировать после длительных гастролей.

Кроме того, бас-гитара окрашена в темный цвет, накладку жемчужного цвета убрали, а два звукоснимателя установили в одном куске черного дерева.

Читайте также

Певица Индира Едильбаева поделилась кадрами со свадьбы

Беременная Ерке Есмахан ответила на вопросы о токсикозе и гендер-пати

Телеведущий Тимур Балымбетов стал отцом второй раз

Данияр Кунафин
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления