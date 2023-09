Потерянную бас-гитару Пола Маккартни начали искать всем миром

Бас-гитару участника The Beatles Пола Маккартни украли в 1969 году. Он купил ее в Германии за 38 долларов, сообщает Zakon.kz.

Поиск инструмента Пола Маккартни ведется в рамках проекта Lost Bass Project.

Организаторы поиска утверждают, что этот является "национальным достоянием" Великобритании и частью "современной социальной культурной истории".

Охота на пропавшую бас-гитару началась после того, как Маккартни попросил фирму Karl Höfner отыскать его любимый инструмент. Последний раз инструмент видели 50 лет назад.

Пропавший инструмент можно услышать в первых записях таких хитов, как Love Me Do, She Loves You и Twist and Shout.

В помощь «охотникам» фирма опубликовала фотографии бас-гитары, а также информацию о том, где и когда находился этот инструмент со дня покупки до дня исчезновения, а также инструкции, как распознать подделку.

Как распознать бас-гитару Маккартни?

Есть несколько характерных признаков бас-гитары Пола Маккартни.

Яркая характерная примета – логотип фирмы Höfner, расположенный на грифе вертикально. В поздних моделях логотип расположен горизонтально.

Пропавший бас выглядит иначе, чем на первых фотографиях, ведь его пришлось ремонтировать после длительных гастролей.

Кроме того, бас-гитара окрашена в темный цвет, накладку жемчужного цвета убрали, а два звукоснимателя установили в одном куске черного дерева.