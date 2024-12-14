Прохор Шаляпин вспомнил как у его возлюбленной остановилось дыхание во сне

41-летний российский певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью журналистам о том, как однажды ему пришлось реанимировать свою возлюбленную, находящуюся в пенсионном возрасте, сообщает Zakon.kz.

Интервью в престижном районе России на Патриарших прудах началось с безобидного вопроса: "Сколько раз мерил давление своей любовнице?".

Ответ предполагал краткость, но Прохор рассказал более интересные факты из личной жизни.

"У меня были ситуации, когда она в принципе переставала дышать. Это было просто во сне. Мы лежим, она храпела, сопела, а потом перестала вдруг дышать. Ну я испугался. Думаю, не дай Бог что, потом сиди у Малахова объясняй, что я ее не душил", – запаниковал Шаляпин.

Артист быстро сообразил, как нужно действовать в такой ситуации и спас жизнь своей пассии. Оказалось, что у женщины имелось необычное заболевание.

"Но потом вроде как пошел звук жизни. Есть такое заболевание, когда человек перестает дышать какое-то время ночью и надо вот ее толкнуть как следует, чтобы она, как говорится, завелась заново. И вот я ее толкнул от испугу. Потому что очень громко храпела, сопела, а потом раз – и тишина гробовая", – вспоминает он с содроганием.

Видеоролик с невероятной историей быстро разошелся по соцсетям:

"Жаль, у меня квартиры нет, я бы ему подарила";

"Пересмотрела взгляды на Прохора и теперь восхищаюсь этим человеком";

"Старею… Прохор нравится все больше и больше";

"Прохор любую бабушку заведет с пол-пинка".

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