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Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин вспомнил как у его возлюбленной остановилось дыхание во сне

Прохор Шаляпин вспомнил как у его возлюбленной остановилось дыхание во сне, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 03:57 Фото: Instagram/shalyapin_official
41-летний российский певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью журналистам о том, как однажды ему пришлось реанимировать свою возлюбленную, находящуюся в пенсионном возрасте, сообщает Zakon.kz.

Интервью в престижном районе России на Патриарших прудах началось с безобидного вопроса: "Сколько раз мерил давление своей любовнице?".

Ответ предполагал краткость, но Прохор рассказал более интересные факты из личной жизни.

"У меня были ситуации, когда она в принципе переставала дышать. Это было просто во сне. Мы лежим, она храпела, сопела, а потом перестала вдруг дышать. Ну я испугался. Думаю, не дай Бог что, потом сиди у Малахова объясняй, что я ее не душил", – запаниковал Шаляпин.

Артист быстро сообразил, как нужно действовать в такой ситуации и спас жизнь своей пассии. Оказалось, что у женщины имелось необычное заболевание.

"Но потом вроде как пошел звук жизни. Есть такое заболевание, когда человек перестает дышать какое-то время ночью и надо вот ее толкнуть как следует, чтобы она, как говорится, завелась заново. И вот я ее толкнул от испугу. Потому что очень громко храпела, сопела, а потом раз – и тишина гробовая", – вспоминает он с содроганием.

Видеоролик с невероятной историей быстро разошелся по соцсетям:

  • "Жаль, у меня квартиры нет, я бы ему подарила";
  • "Пересмотрела взгляды на Прохора и теперь восхищаюсь этим человеком";
  • "Старею… Прохор нравится все больше и больше";
  • "Прохор любую бабушку заведет с пол-пинка".

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Аксинья Титова
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