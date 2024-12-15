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Культура и шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха высказался о состоянии бабушки

Стас Пьеха высказался о состоянии бабушки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 08:37 Фото: Instagram/wolfieha
87-летняя советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха уже несколько лет не дает концертов и ведет уединенный образ жизни в своем загородном доме под Санкт-Петербургом. По предварительной версии, у нее проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Стас известен с малых лет благодаря тому, что родился в семье известной советской певицы Эдиты Пьехи. Вся страна наблюдала за становлением артиста. Внук не забывает о бабушке, часто видится с ней и помогает, чем может. Все родственники стараются заботиться о здоровье исполнительницы.

Стас лично следит за Эдитой Станиславовной и ее самочувствием. К счастью, Пьеха ни на что не жалуется.

"Со здоровьем у нее вообще все хорошо. Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я все контролирую. Я же по анализам спец – хорошо разбираюсь", – утверждает артист.

В отличие от некоторых коллег, легенда советской эстрады сейчас не рвется на сцену.

"Бабушка чилит на диване: смотрит телик, читает книжки. Летом в сад выходит, сейчас уже холодно. Она делает то, что хочет сама. Ее очень радует общение с нами. Причем она иногда не хочет разговаривать. Потом пообщается с нами и радуется: десять раз перезванивает. Говорит: "Так хорошо, что вы у меня есть!" – откровенничает 44-летний Стас.

Ранее появилась информация, что дочь Анастасии Заворотнюк ждет первенца.

Аксинья Титова
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