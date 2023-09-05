Айжан Байзакова опубликовала новые фото с округлившимся животом
Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова порадовала фанатов новыми "беременными" фотографиями, сообщает Zakon.kz.
Сделанные на фотосессии снимки с округлившимся животом инстадива подписала лаконично: "Ohana", сопроводив запись смайликом в виде белого сердца.
Охана (на гавайском языке ʻohana) – важная составляющая гавайской культуры, означает "семью". Слово призвано подчеркнуть, что семья связана воедино, и ее члены должны сотрудничать и помнить друг друга.
На фотографиях беременная Айжан Байзакова позирует с мужем Арыстаном Нурбеком и с сыном Аланом.
Снимки умилили фолловеров блогера:
- "Какие красивые".
- "Какая ты роскошная".
- "Вы так изменились, все больше любим вас".
- "Только Айжан может быть изящной беременяшкой".
Слухи о второй беременности Айжан Байзаковой ходили давно, но инстадива подтвердила это лишь 10 июля 2023 года.
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