Айжан Байзакова опубликовала новые фото с округлившимся животом

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова порадовала фанатов новыми "беременными" фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Сделанные на фотосессии снимки с округлившимся животом инстадива подписала лаконично: "Ohana", сопроводив запись смайликом в виде белого сердца.

Охана (на гавайском языке ʻohana) – важная составляющая гавайской культуры, означает "семью". Слово призвано подчеркнуть, что семья связана воедино, и ее члены должны сотрудничать и помнить друг друга.

На фотографиях беременная Айжан Байзакова позирует с мужем Арыстаном Нурбеком и с сыном Аланом.

Снимки умилили фолловеров блогера:

"Какие красивые".

"Какая ты роскошная".

"Вы так изменились, все больше любим вас".

"Только Айжан может быть изящной беременяшкой".

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Слухи о второй беременности Айжан Байзаковой ходили давно, но инстадива подтвердила это лишь 10 июля 2023 года.