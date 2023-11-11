Айжан Байзакова опубликовала веселый ролик об идеальных мамах

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова решила разместить юмористическое видео о мамах, сообщает Zakon.kz.

На кадрах ролика, опубликованного 11 ноября 2023 года на странице в Instagram, Байзакова наполняет водой ванную, добавляет пену, игрушки. Как она отмечает в подписи, так поступают другие родители.

Она же выбирает влажные салфетки.

"Это из моей жизни, когда мне лень и хочется спать, а нужно куда-то срочно выйти. Я протираю его влажной салфеткой. Скажи, что ты тоже так делаешь, мы же не идеальные мамы!" Айжан Байзакова

Большинство комментаторов обрадовались и отметили, что таких мам много. Однако нашлись и те, кто осудил действия Байзаковой. Им же и посоветовали расслабиться и понять, что видео носит шутливый характер.

В последнее время блогер часто публикует семейные видео.

В июле 2023 года актриса поделилась радостной новостью о скором пополнении в семье.

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А уже в октябре она рассказала, на кого будет похож ребенок.