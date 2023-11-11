Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Айжан Байзакова опубликовала веселый ролик об идеальных мамах

Айжан Байзакова опубликовала веселый ролик об идеальных мамах Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова решила разместить юмористическое видео о мамах, сообщает Zakon.kz.

На кадрах ролика, опубликованного 11 ноября 2023 года на странице в Instagram, Байзакова наполняет водой ванную, добавляет пену, игрушки. Как она отмечает в подписи, так поступают другие родители.

Она же выбирает влажные салфетки.

"Это из моей жизни, когда мне лень и хочется спать, а нужно куда-то срочно выйти. Я протираю его влажной салфеткой. Скажи, что ты тоже так делаешь, мы же не идеальные мамы!"Айжан Байзакова

Большинство комментаторов обрадовались и отметили, что таких мам много. Однако нашлись и те, кто осудил действия Байзаковой. Им же и посоветовали расслабиться и понять, что видео носит шутливый характер.

В последнее время блогер часто публикует семейные видео.

В июле 2023 года актриса поделилась радостной новостью о скором пополнении в семье.

Материал по теме

Айжан Байзакова опубликовала новые фото с округлившимся животом

А уже в октябре она рассказала, на кого будет похож ребенок.

Читайте также

"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана
"Фальш и показуха": Самойлову раскритиковали за дорогой подарок от Джигана
Тина Канделаки намекнула, что стала многодетной мамой
Тина Канделаки намекнула, что стала многодетной мамой
Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением
Киркоров очаровал комментаторов архивным выступлением
Анастасия Московчук
Байзакова Айжан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления