"Чина" группы "Ирина Кайратовна" попал в сотню лучших клипов мира

Клип на песню "Чина" казахстанской группы "Ирина Кайратовна" попал в топ-100 лучших клипов мира, сообщает Zakon.kz.

По данным на 6 сентября 2023 года, клип находится на 98 месте.

Ролик был выпущен два месяца назад. За это время его посмотрели более 34 млн пользователей.

Подписчики оставляют комментарии из таких стран, как Россия, Украина, Кыргызстан, Армения, Узбекистан и других.

Как же я обожаю казахов и вашу музыку. Продолжайте в том же духе.

Это теперь моя любимая песня. Слушаю ее каждый день.

Благодаря этой песне я выучила самое длинное казахское слово.

Каждая песня и каждый клип – это что-то необычное.

Они делают максимально по-казахски и максимально стильно! Это достойно уважения! Лучшие!

Этот клип просто взорвал мои чувства! Музыка, визуальное оформление песни создают невероятную атмосферу. Я уже включил его в свой плейлист и буду слушать на повторе. Прекрасный творческий подход и исполнение – это то, что делает этот клип настоящим креативом!

Продолжайте в том же духе, братья!

Это шикарно. Обожаю казаков и ваши песни. Тем более, песня без матов, можно слушать при родителях. А мы всем двором как и пацаны как и девочки это слушаем, потому что качает.

Трек просто зажигает. Очень круто, слушаем уже какой раз, – отмечают поклонники под видео.

В мае 2023 года сообщалось, что участники группы планируют снять фильм о себе.

Особую популярность группа получила после выхода интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Позднее в Администрации президента прокомментировали это интервью и отметили, что участники группы являются патриотами.