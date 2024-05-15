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Пацаны не извиняются: "Ирина Кайратовна" перезалила недавний клип

Клип, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 06:56 Фото: YouTube/ГОСТ ENTERTAINMENT
14 мая группа "Ирина Кайратовна" перезалила на YouTube отредактированный клип "Пацан", сообщает Zakon.kz.

Поклонники творчества группы, а также российского актера Рузиля Миненкаева были обескуражены удалением клипа сразу через сутки после его выхода. В известном новостном портале смело предположили, что это могло быть вызвано реакцией мамы Кайрата Нуртаса, образ и песня которого были использованы в клипе.

Вечером 14 мая на своей странице в Instagram, музыканты заявили о возобновлении трансляции клипа. И, действительно, претерпело изменение музыкальное сопровождение в финальных титрах клипа. Легендарная песня "Алматы түні" была полностью заменена. В комментариях под постом пользователи соцсети поздравили музыкантов группы с восстановлением видео, но обрушились с негодованием на поведение звезды казахстанской эстрады.

"У вас были целые сутки посмотреть клип, в этот раз не тормозите", – завершили свой пост в Instagram музыканты группы "Ирина Кайратовна".

10 мая Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана", анонсировал в своем Telegram-канале новый проект в Казахстане.

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