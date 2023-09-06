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Звезда "Игры престолов" разводится с мужем

Звезда "Игры престолов" разводится с мужем Фото: instagram/sophiet
Актриса Софи Тёрнер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", разводится с мужем. Инициатива принадлежит ее супругу, музыканту Джо Джонасу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, Джо Джонас подал заявление о разводе в суд округа Майами-Дейд во Флориде. В качестве причины расторжения брака он указал, что его отношения с Тёрнер "бесповоротно разрушены".

Уже известно, что музыкант будет настаивать на совместной опеке над детьми – у Джонаса и Тёрнер две дочери, родившиеся в 2020-м и 2022 годах.

Софи Тёрнер и Джо Джонас встречались с 2016 года, в 2017-м объявили о помолвке, а в 2019-м сыграли пышную свадьбу в Лас-Вегасе. Тогда Тёрнер описывала своего супруга как человека, "который любит ее больше, чем себя, и который хочет, чтобы она нашла свое собственное счастье".

Никита Дробны
США
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