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Звезда "Игры престолов" возобновила бракоразводный процесс

актриса разводится, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 00:37 Фото: Instagram/sophiet
Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", попросила суд возобновить бракоразводный процесс с певцом Джо Джонасом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PageSix, она подала документы в суд после того, как попытки урегулировать вопросы опеки над детьми и имущества не увенчались успехом.

"Подача иска была юридической формальностью, и пара продолжает вести переговоры о мирном урегулировании", – пишет издание.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года, в 2017-м объявили о помолвке, а в 2019-м сыграли пышную свадьбу в Лас-Вегасе. Тогда Тернер описывала своего супруга как человека, "который любит ее больше, чем себя, и который хочет, чтобы она нашла свое собственное счастье".

В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с актрисой Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. В качестве причины расторжения брака он указал, что его отношения с Тернер "бесповоротно разрушены". После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала "Игра престолов" на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.

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