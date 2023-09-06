В Москве открыли памятник Юрию Шатунову

На могиле экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище 6 сентября 2023 года открыли памятник, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Известий", на церемонию пришли сотни человек – близкие артиста, его коллеги и поклонники.

Памятник выполнен из бронзы и находится на гранитном постаменте.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. На церемонию прощания с артистом пришли более 15 тыс. человек со всей России.

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Юрий Шатунов – советский и российский певец. Являлся солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его звездными хитами были "Белые розы" и "Седая ночь".