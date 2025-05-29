Искусственный интеллект вернет Юру Шатунова фанатам "Ласкового мая"

Близкие покойного солиста российской группы "Ласковый май" Юры Шатунова готовят проект с использованием голограммы исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал NEWS.ru продюсер Степан Разин. По его информации, внешность Шатунова будет воссоздана с помощью искусственного интеллекта, а голос будет звучать по записям.

Далее планируются концерты в 3D-формате с помощью современных технологий, уточнил он.

"Убежден, что поклонникам понравится. Юру, думаю, долго будут вспоминать и любить. "Седую ночь", "Белые розы" на всех свадьбах поют, танцуют. Они вечные!", – выразил мнение Разин.

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