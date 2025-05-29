Искусственный интеллект вернет Юру Шатунова фанатам "Ласкового мая"
Фото: Instagram/yuriy_shatunov
Близкие покойного солиста российской группы "Ласковый май" Юры Шатунова готовят проект с использованием голограммы исполнителя, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал NEWS.ru продюсер Степан Разин. По его информации, внешность Шатунова будет воссоздана с помощью искусственного интеллекта, а голос будет звучать по записям.
Далее планируются концерты в 3D-формате с помощью современных технологий, уточнил он.
"Убежден, что поклонникам понравится. Юру, думаю, долго будут вспоминать и любить. "Седую ночь", "Белые розы" на всех свадьбах поют, танцуют. Они вечные!", – выразил мнение Разин.
Ранее HBO показала главных актеров сериала по "Гарри Поттеру".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript