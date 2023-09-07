Казахстанский режиссер снял фильм с Харламовым и Гузеевой

Российская актриса Лариса Гузеева и юморист Гарик Харламов снялись в главных ролях комедии "Теща". Режиссером ленты является казахстанcкий известный клипмейкер Аскар Узабаев, сообщает Zakon.kz.

На YouTube-канале Central Partnership 7 сентября 2023 года разместили первый трейлер фильма.

"Ольга Николаевна – волевая женщина. Она главная дома и на работе. Единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, – зять – ни дать ни взять. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля…" – говорится в описании к видео.

Гарик Харламов также анонсировал премьеру фильма на своей странице в Instagram.

"Пора представить вам трейлер фильма, который держался в секрете, но теперь пора уже об этом сказать. Последние полгода мы с Ларисой Гузеевой часто были вместе, поскольку играли в замечательной комедии", – написал ведущий.

Вместе с Гузеевой и Харламовым в фильме снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев и другие.

Стоит отметить, что резидент Comedy Club довольно часто публикует шутки о программе "Давай поженимся!", ведущей которой является Гузеева.



Лучший тандем. Очень ждем!

Это должно было случиться!

Это лучше чем семья Адамс, это – ГарлаСамбурГузеевы.

Этого нельзя пропустить.

А знаменитая фраза тещи там будет?

Наконец-то в дуэте!

Самая долгожданная встреча! Нашла коса на камень, – пишут довольные комментаторы.

В феврале 2023 года Харламов поделился интересной новостью. Согласно опубликованному ролику на его странице в Instagram, теперь ведущий Comedy Club является гражданином Казахстана.