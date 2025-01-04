Екатерина Ковальчук похвасталась подарком от Гарика Харламова

Российская актриса Екатерина Ковальчук рассказала о подарке, который ей подарил муж – известный телеведущий Гарик Харламов, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что Харламов подарил билеты на представление балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского в Большой театр. Об этом 4 января актриса рассказала на своей странице в Instagram.

"Щелкунчик. Как же это было волшебно! Кажется, я впервые пустила слезу на балете. То чувство, когда настолько красиво, что плачешь от восторга! Спасибо мужу за подарок", – написала Ковальчук под постом.

Ранее звезда сериала "Гусар" 21 декабря поделилась фотографиями с отцом, сделанными в день ее свадьбы с известным телеведущим и комиком Гариком Харламовым.

