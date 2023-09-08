Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова накануне, 7 сентября 2023 года, на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с мужем – Турсеном Алагузовым. Все бы ничего, но снимок вызвал бурю эмоций у ее фолловеров, сообщает Zakon.kz.

На фото Баян, одетая в белый юбочный костюм, нежно обнимает мужа сзади, встав на две ступеньки выше, а Турсен с широкой улыбкой смотрит прямо в камеру. Супруги позируют возле подиума. Снимок сделан во время мероприятия, организованного известной французской компанией Dior.

Внимательные подписчики продюсера в комментариях высмеяли обувь Турсена Алагузова, отметив, что они, якобы, женские:

"Женские лоферы".

"Турсен не чужую обувь надел?"

"У Турсена обувь, как у моей подружки".

"У дочки точно такие же туфли, как у Турсена".

"Такие лоферы, как у него – женские, есть у меня".

"Обувь у мужчины женская? У моей знакомой такие же".

"Я думала, что это женская обувь. Такую у меня сестра носит".

"Муж Баян стал вторым Сергеем Зверевым. Казахский Сергеем Зверев".

Преданные фанаты Баян встали на защиту пары и пожелали им счастья:

"Баян очень красивая".

"Какая идеальная пара".

"Красивая, любящая пара".

"Какие красивые и счастливые!"

"Красавица, молодец! Она достойна быть счастливой".

"Прекрасная пара, будьте счастливы. Турсен помолодел. Подходят друг другу".

"Туфли, как туфли. Неужели вы думаете, что они не знают что одевать? Нашлись законодатели моды".

"Что вы прицепились к туфлям? Наверное, он лучше разбирается. Или он должен ходить в чапане, как старик?"

Отметим, что на российском сайте бренда обувь, в которой был Турсен Алагузов, стоит почти 500 тыс. тенге.

Фото: ru.louisvuitton.com

Судя по внешнему виду, муж Баян был в лоферах Louis Vuitton Baroque. Они стоят 101 тыс. рублей, а курс тенге к рублю по Нацбанку РК по состоянию на 8 сентября составляет 4,72 тенге. В итоге, получается, что высмеянная фанатами известного продюсера обувь стоит 476 720 тенге. И да, она реально мужская, хотя комментаторы уверяли об обратном.

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