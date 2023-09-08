Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
На фото Баян, одетая в белый юбочный костюм, нежно обнимает мужа сзади, встав на две ступеньки выше, а Турсен с широкой улыбкой смотрит прямо в камеру. Супруги позируют возле подиума. Снимок сделан во время мероприятия, организованного известной французской компанией Dior.
Внимательные подписчики продюсера в комментариях высмеяли обувь Турсена Алагузова, отметив, что они, якобы, женские:
- "Женские лоферы".
- "Турсен не чужую обувь надел?"
- "У Турсена обувь, как у моей подружки".
- "У дочки точно такие же туфли, как у Турсена".
- "Такие лоферы, как у него – женские, есть у меня".
- "Обувь у мужчины женская? У моей знакомой такие же".
- "Я думала, что это женская обувь. Такую у меня сестра носит".
- "Муж Баян стал вторым Сергеем Зверевым. Казахский Сергеем Зверев".
Преданные фанаты Баян встали на защиту пары и пожелали им счастья:
- "Баян очень красивая".
- "Какая идеальная пара".
- "Красивая, любящая пара".
- "Какие красивые и счастливые!"
- "Красавица, молодец! Она достойна быть счастливой".
- "Прекрасная пара, будьте счастливы. Турсен помолодел. Подходят друг другу".
- "Туфли, как туфли. Неужели вы думаете, что они не знают что одевать? Нашлись законодатели моды".
- "Что вы прицепились к туфлям? Наверное, он лучше разбирается. Или он должен ходить в чапане, как старик?"
Отметим, что на российском сайте бренда обувь, в которой был Турсен Алагузов, стоит почти 500 тыс. тенге.
Фото: ru.louisvuitton.com
Судя по внешнему виду, муж Баян был в лоферах Louis Vuitton Baroque. Они стоят 101 тыс. рублей, а курс тенге к рублю по Нацбанку РК по состоянию на 8 сентября составляет 4,72 тенге. В итоге, получается, что высмеянная фанатами известного продюсера обувь стоит 476 720 тенге. И да, она реально мужская, хотя комментаторы уверяли об обратном.
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