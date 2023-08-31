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Баян Алагузова опубликовала фотографию с маленькой внучкой

Баян Алагузова опубликовала фотографию с маленькой внучкой Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которая в июле 2023 года второй раз стала бабушкой, опубликовала фотографию с важного мероприятия внучки, сообщает Zakon.kz.

Впервые продюсер стала бабушкой в январе 2022 года – ее старшая дочь Айсауле Бакытбек (с марта 2019 года замужем за Алишером Кайдаровым) родила дочь, которую назвали Сафия. В конце марта 2023 года стало известно, что Айсауле Бакытбек снова находится в интересном положении. 20 июля Баян Алагузова в соцсетях сообщила, что снова стала бабушкой.

Важным мероприятием оказался казахский национальный обряд "қырқынан шығару", который провели накануне, 30 августа 2023 года, в День Конституции РК.

"Наша Саттi, пусть удача, здоровье и счастье будут твоими спутниками всегда!" – написала под снимком Баян Алагузова.

Фолловеры продюсера присоединились к поздравлениям и пожелали малышке вырасти такой же красивой, знаменитой и богатой, как ее бабушка.

Фотографиями с қырқынан шығару также поделилась и Айсауле Бакытбек, которая подписала публикацию лаконично: "моя ягодка".

Также старшая дочь 49-летнего продюсера в Stories показала, кто был на важном мероприятии.

Баян Алагузова опубликовала фотографию с маленькой внучкой

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Вместе с тем Айсауле Бакытбек показала отрывок, в котором сняла пожелания Баян Алагузовой, адресованные второй внучке:

"Быть счастливой, быть любимой, быть красивой и быть богатой. Пусть так и будет".
Баян Алагузова опубликовала фотографию с маленькой внучкой

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Кроме того, Айсауле Бакытбек показала, какой наряд выбрала для мероприятия, а также подарки, которые они с мужем получили от родителей.

Баян Алагузова опубликовала фотографию с маленькой внучкой

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Баян Алагузова опубликовала фотографию с маленькой внучкой

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек вышла замуж за бизнесмена Алишера Кайдарова в марте 2019 года.

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