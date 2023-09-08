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Экс-возлюбленная Тимати призналась в любви к казахскому народу

Экс-возлюбленная Тимати призналась в любви к казахскому народу Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova
Российская модель Анастасия Решетова, которую больше знают как бывшую гражданскую жену хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова), поделилась с фанатами фотографиями из Алматы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, она решила спонтанно приехать в гости к своей близкой подруге – казахстанской певице Наzиме.

"Спонтанные поездки – самые клевые! Мен сені сүйем, Наzима. У нас всегда здесь появляется столько планов, что времени пребывания катастрофически не хватает. В этот раз все было как полагается – от распития кумыса до веселой свадьбы. Казахская земля – это малая родина моих папы, бабушки. И уже мне стала как родная. Самый теплый, веселый и гостеприимный – казахский народ. Очень люблю вас", – написала Анастасия Решетова в Instagram, выложив несколько фотографий с подругой и ее дочерью Амели.

В комментариях Наzима поблагодарила подругу за приезд в Алматы:

"Жаным моя, сагындым, спасибо, что приехала".

Казахстанцы в свою очередь отметили, что ждут Решетову снова в гости, так как она стала уже родной:

  • "Такая родненькая вы для нас".
  • "Казахстан – самый дружный народ".
  • "Любимки, очень очень ждем вас снова".
  • "А мы вас любим, золотушка вы наша. Спасибо, что всегда так приятно говорите о казахском народе".

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В мае 2023 года фанаты высмеяли Анастасию Решетову за образ в кимоно.

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Россия Интересное Решетова Анастасия Тимати Алматы
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