30-летняя российская модель Анастасия Решетова впервые вышла замуж. Фотографиями с церемонии экс-возлюбленная Тимати поделилась на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

20 ноября 2026 года предпринимательница разместила серию снимков с краткой подписью:

"Счастья молодым!"

Стоит отметить, что Решетова находится в положении. В октябре 2026 года блогер рассекретила свою вторую беременность, но не стала афишировать, кто является отцом ребенка. В социальных сетях отмечают, что она вышла замуж за бизнесмена Валерия Цвека.

В комментариях подписчики шутливо уточнили, что можно было лицо жениха не скрывать, так как всю информацию уже узнали через СМИ.

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