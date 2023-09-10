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Гарик Харламов опубликовал старую грамоту за победу в Алматы

юморист Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский юморист Гарик Харламов в социальной сети опубликовал грамоту, которую он получил 23 года назад за участие в игре КВН в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Награду он получил как "член сборной команды КВН МГТУ "МАМИ" за огромный вклад в победу сборной команды КВН университета в финале Евролиги Международного союза КВН в г. Минске, победу в Международной игре на Кубок южной столицы в г. Алматы, проявленную самоотдачу и творческий подход к делу".

"Мама нашла раритет. 23 года назад благодарочку выписывали", – подписал публикацию юморист.


Ранее сообщалось, что российская актриса Лариса Гузеева и юморист Гарик Харламов снялись в главных ролях комедии "Теща". Режиссером ленты является казахстанcкий известный клипмейкер Аскар Узабаев.

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