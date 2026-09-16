Изменился до неузнаваемости: Джим Керри поразил фанатов внешностью в новом видео

64-летний известный актер Джим Керри спровоцировал новую волну обсуждений в Сети после того, как записал видеопоздравление для своего друга, комика Джеффа Росса, сообщает Zakon.kz.

На видео артист в присущей ему ироничной манере пошутил над 61-летием приятеля.

"Не хочу называть его уродливым младенцем, но при рождении Бог заставил его мать подписать соглашение о неразглашении", – сказал Джим Керри.

Ролик быстро стал вирусным, набрав более 2,3 млн просмотров и 100 тыс. лайков. Однако наибольший резонанс вызвал внешний вид звезды "Маски". В комментариях пользователи принялись активно обсуждать изменения в лице Керри, отмечая, что он отказался от ботокса, и снова открылся спор о его возможных двойниках.

Ранее, весной 2026 года, заявившая о романе с Джимом Керри Волочкова объявила его мертвым.