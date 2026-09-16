#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
444.88
513.26
5.28
Культура и шоу-бизнес

Изменился до неузнаваемости: Джим Керри поразил фанатов внешностью в новом видео

Джим Керри поразил фанатов внешностью, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 22:48 Фото: скриншот видео
64-летний известный актер Джим Керри спровоцировал новую волну обсуждений в Сети после того, как записал видеопоздравление для своего друга, комика Джеффа Росса, сообщает Zakon.kz.

На видео артист в присущей ему ироничной манере пошутил над 61-летием приятеля.

"Не хочу называть его уродливым младенцем, но при рождении Бог заставил его мать подписать соглашение о неразглашении", – сказал Джим Керри.

Ролик быстро стал вирусным, набрав более 2,3 млн просмотров и 100 тыс. лайков. Однако наибольший резонанс вызвал внешний вид звезды "Маски". В комментариях пользователи принялись активно обсуждать изменения в лице Керри, отмечая, что он отказался от ботокса, и снова открылся спор о его возможных двойниках.

Ранее, весной 2026 года, заявившая о романе с Джимом Керри Волочкова объявила его мертвым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Джим Керри, актер
15:20, 03 марта 2026
Заявившая о романе с Джимом Керри Волочкова объявила его мертвым
Мультфильм
08:40, 26 ноября 2024
Джим Керри и Киану Ривз снялись в фильме "Соник-3"
Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео
17:15, 03 августа 2024
Димаш Кудайберген порадовал фанатов новым видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян перед боем в UFC
00:05, 17 сентября 2026
Арман Царукян готов встретиться с перспективным бойцом UFC Парнассом
Елена Рыбакина
23:33, 16 сентября 2026
Динара Сафина раскрыла, какие проблемы возникли у экс-тренера Рыбакиной Куликовской
Елена Рыбакина
23:24, 16 сентября 2026
Стало известно место проведения Итогового турнира WTA - 2027
ХК &quot;Барыс&quot;
23:14, 16 сентября 2026
Появился видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Ладой" в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: