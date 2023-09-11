Модель Алена Шишкова опубликовала фото с дочерью и сыном Тимати

Российская модель Алена Шишкова на странице в Instagram 11 сентября поделилась трогательными фотографиями с детьми, сообщает Zakon.kz.

На кадрах присутствуют двое детей предпринимателя Тимати: дочь Алиса (от Алены Шишковой) появилась на свет 19 марта 2014 года, а сын Ратмир (от Анастасии Решетовой) – 16 октября 2019 года.

"С бармалейками", – говорится кратко в подписи к публикации.

В комментариях шутят, что "к старости Тимати соберет всех своих красавиц жен и детей под одной крышей".

Другие же отмечают мудрость Шишковой.

Ты такая мудрая и прекрасная девушка. Здоровья тебе и счастья.

Дочь копия папы, сын – мамы.

Алена очень светлый человек. Без лицемерия. Ее молчание на вес золота. Она не хайпует на конфликтах и это очень притягивает в ней.

Какая же милая фотография.

Какая вы умница, что принимаете братика Алисы, – пишут пользователи.

Исходя из соцсетей и различных СМИ, сейчас Тимати счастлив с моделью Валентиной Ивановой.

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В сентябре 2022 года хип-хоп исполнитель обратился к подписчикам. Он на странице в Instagram заявил, что не эмигрировал и "долг Родине отдать придется рано или поздно всем".