Киркоров опубликовал фото с линейки сына
Фото: Instagram/fkirkorov
1 сентября 2023 года российский исполнитель Филипп Киркоров на странице в Instagram поделился с поклонниками торжественными фотографиями с линейки сына Мартина, сообщает Zakon.kz.
"С 1 сентября! С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями!" – написал артист.
Лицей открылся 1 сентября 2023 года в Истринском районе Московской области.
Примечательно, что Киркоров пришел на линейку в строгом костюме, но в кроссовках.
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