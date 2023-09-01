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Киркоров опубликовал фото с линейки сына

Киркоров опубликовал фото с линейки сына Фото: Instagram/fkirkorov
1 сентября 2023 года российский исполнитель Филипп Киркоров на странице в Instagram поделился с поклонниками торжественными фотографиями с линейки сына Мартина, сообщает Zakon.kz.

"С 1 сентября! С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями!" – написал артист.

Лицей открылся 1 сентября 2023 года в Истринском районе Московской области.

Примечательно, что Киркоров пришел на линейку в строгом костюме, но в кроссовках.

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