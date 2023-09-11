Али Окапов опубликовал кадры со съемок клипа

Казахстанский исполнитель Али Окапов на странице в Instagram поделился с поклонниками процессом съемок, сообщает Zakon.kz.

По его словам, съемки – это одна из самых неблагодарных затей в индустрии.

"20 часов работы, чтобы получилось 3 минуты. Миллион раз переживать и проживать сотни разных эмоций и мыслей, чтобы донести всего одну", – написал артист 11 сентября 2023 года.

Комментаторы заметили, что в съемках принимал участие также брат певца – музыкант Мади Рымбаев.

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Ранее Окапов заявил, что сбылась его мечта: он отправился в путешествие на мотоцикле.