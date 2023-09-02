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Али Окапов рассказал, что сбылась его мечта о мотопутешествии

Али Окапов мечта Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский певец Али Окапов поделился с подписчиками на странице в Instagram радостной новостью – сбылась его мечта, сообщает Zakon.kz.

Артист отметил, что отправился в путешествие на мотоцикле.

"Мой первый "дальняк". Это была мечта с первого сезона, но никак не получалось найти компанию. В этот сезон мы сгоняли по маршруту Алматы–Бартогай–Чарын–Кольсай. Да, "дальняк" на каферейсере, это не лучшая затея, но мне плевать. Я хотел разогнать свой байк по трассе и понять, смогу ли вообще выдержать мотопутешествие", – написал он в соцсетях 2 сентября.

По его словам, это было непросто.

"После 170 км/час ветер сносит, на обратке был еще дождь и боковой ветер, который прижимал при обгоне к фурам. Есть и "одаренные своеобразным мышлением" водители, ну и еще куча нюансов, которые могут отбить все желание водить мотоцикл. Но мне понравилось. Этот опыт точно повысил мой скил вождения байка. Я увидел места, в которых, наверное, не побывал бы, испытал забытые первобытные эмоции от красоты видов, страха скорости, азарта погони и ощущения полета и свободы", – продолжил Окапов.

В заключении он поблагодарил семью за понимание и поддержку.

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