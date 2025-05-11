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Культура и шоу-бизнес

Полицейский из Астаны поразил зрителей на шоу Андрея Малахова

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 03:30 Фото: кадр из шоу Андрея Малахова
Участковый инспектор полиции из Астаны Нуралы Танирбергенов выступил с песней "Cheri cheri lady" на телеканале "Россия 1" в вечернем шоу Андрея Малахова, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель показал точное интонирование и безупречное владение голосом.

@isidorov378

Нуралы Танирбергенов(Астана,Казахстан) Cheri,Cheri Lady

♬ оригинальный звук - Иван

В комментариях к видео пользователи из Казахстана похвалили российского телеведущего и предложили властям Казахстана вручить Малахову государственную награду – Орден дружбы.

"Орден Дружбы Андрею Малахову. Наши казахи могут все. Им нет равных", – комментируют пользователи видео.

Ранее стало известно, что Али Окапов отправился в байкерское путешествие из Алматы в Ташкент.

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Аксинья Титова
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