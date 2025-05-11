Полицейский из Астаны поразил зрителей на шоу Андрея Малахова
Фото: кадр из шоу Андрея Малахова
Участковый инспектор полиции из Астаны Нуралы Танирбергенов выступил с песней "Cheri cheri lady" на телеканале "Россия 1" в вечернем шоу Андрея Малахова, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель показал точное интонирование и безупречное владение голосом.
@isidorov378
Нуралы Танирбергенов(Астана,Казахстан) Cheri,Cheri Lady♬ оригинальный звук - Иван
В комментариях к видео пользователи из Казахстана похвалили российского телеведущего и предложили властям Казахстана вручить Малахову государственную награду – Орден дружбы.
"Орден Дружбы Андрею Малахову. Наши казахи могут все. Им нет равных", – комментируют пользователи видео.
Ранее стало известно, что Али Окапов отправился в байкерское путешествие из Алматы в Ташкент.
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