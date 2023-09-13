Соцсети Джейсона Стейтема атаковали русскоязычные комментаторы

Британский актер Джейсон Стейтем на странице в Instagram еще три дня назад, 10 сентября, опубликовал фотографию с военнослужащим британского спецподразделения SAS. Однако русскоязычные подписчики не устают и по-прежнему продолжают оставлять комментарии под его постом, сообщает Zakon.kz.

Звезда боевиков давно является героем мемов. Часто к портрету актера прикрепляется псевдофилософская фраза, которую он якобы сказал.

На этот раз поводом для веселья среди фанатов послужила подпись к фотографии, похожая на одну из его фейковых философских цитат из "пацанских пабликов" VK: "Те кто знают... знают".

Подписчики не могли пройти мимо этого события и принялись с двойным усердием делиться "мудрыми" цитатами.

Русские, просыпаемся! Новый пост!

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Летом 2023 года аналогичная ситуация произошла с американским актером Вин Дизелем. Тогда соцсети звезды "Форсажа" стали лакомым кусочком для подписчиков после премьеры десятой части фильма.