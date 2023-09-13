Соцсети Джейсона Стейтема атаковали русскоязычные комментаторы
Фото: Instagram/jasonstatham
Британский актер Джейсон Стейтем на странице в Instagram еще три дня назад, 10 сентября, опубликовал фотографию с военнослужащим британского спецподразделения SAS. Однако русскоязычные подписчики не устают и по-прежнему продолжают оставлять комментарии под его постом, сообщает Zakon.kz.
Звезда боевиков давно является героем мемов. Часто к портрету актера прикрепляется псевдофилософская фраза, которую он якобы сказал.
На этот раз поводом для веселья среди фанатов послужила подпись к фотографии, похожая на одну из его фейковых философских цитат из "пацанских пабликов" VK: "Те кто знают... знают".
Подписчики не могли пройти мимо этого события и принялись с двойным усердием делиться "мудрыми" цитатами.
- Русские, просыпаемся! Новый пост!
- Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
- Аскорбиновую кислоту знаешь? Я оскорбил.
- Тихий океан знаешь? Я успокоил.
- Если вашего друга сбила машина, то он вам не друг, потому что друзья на дороге на валяются.
- Кто утонет – больше купаться в море не будет.
- Слабый мужчина ищет оправдания, сильный – подготовил их заранее.
- Чем старше человек, тем больше ему лет.
- Если жена делает тебя счастливым, то какая разница чья это жена.
- Устал сидеть без денег? Встань, – соревнуются в остроумии пользователи Сети.
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Летом 2023 года аналогичная ситуация произошла с американским актером Вин Дизелем. Тогда соцсети звезды "Форсажа" стали лакомым кусочком для подписчиков после премьеры десятой части фильма.
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