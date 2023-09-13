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Соцсети Джейсона Стейтема атаковали русскоязычные комментаторы

Соцсети Джейсона Стейтема атаковали русскоязычные комментаторы Фото: Instagram/jasonstatham
Британский актер Джейсон Стейтем на странице в Instagram еще три дня назад, 10 сентября, опубликовал фотографию с военнослужащим британского спецподразделения SAS. Однако русскоязычные подписчики не устают и по-прежнему продолжают оставлять комментарии под его постом, сообщает Zakon.kz.

Звезда боевиков давно является героем мемов. Часто к портрету актера прикрепляется псевдофилософская фраза, которую он якобы сказал.

На этот раз поводом для веселья среди фанатов послужила подпись к фотографии, похожая на одну из его фейковых философских цитат из "пацанских пабликов" VK: "Те кто знают... знают".

Подписчики не могли пройти мимо этого события и принялись с двойным усердием делиться "мудрыми" цитатами.

  • Русские, просыпаемся! Новый пост!
  • Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
  • Аскорбиновую кислоту знаешь? Я оскорбил.
  • Тихий океан знаешь? Я успокоил.
  • Если вашего друга сбила машина, то он вам не друг, потому что друзья на дороге на валяются.
  • Кто утонет – больше купаться в море не будет.
  • Слабый мужчина ищет оправдания, сильный – подготовил их заранее.
  • Чем старше человек, тем больше ему лет.
  • Если жена делает тебя счастливым, то какая разница чья это жена.
  • Устал сидеть без денег? Встань, – соревнуются в остроумии пользователи Сети.

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Летом 2023 года аналогичная ситуация произошла с американским актером Вин Дизелем. Тогда соцсети звезды "Форсажа" стали лакомым кусочком для подписчиков после премьеры десятой части фильма.

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