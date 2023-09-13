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Жена Павла Прилучного высказалась о настоящей любви

Жена Павла Прилучного высказалась о любви и скептиках Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Актриса Зепюр Брутян поделилась с подписчиками трогательным роликом. На кадрах они с супругом Павлом Прилучным нежно обнимаются и целуются, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео на странице в Instagram она заявила, что настоящая любовь существует. Несмотря на то, что в один день все может измениться.

"Что бы там ни говорили скептики. Даже, если в число этих скептиков входит твой собственный опыт. Не верь ему, он тоже может ошибаться. И, если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться. Потому что настоящая любовь все равно существует!" Зепюр Брутян

Несмотря на трогательный пост, пользователи Сети считают, что Брутян еще рано говорить о настоящей любви в браке, и вспоминают экс-супругу актера Агату Муцениеце.

  • Настоящая любовь проверяется годами, а первые годы – это скорее влюбленность.
  • А что с Агатой была не настоящая любовь?
  • Она, конечно, любит, а вот Павлу так удобно, он старается, но мало огня в глазах. Просто позволяет себя любить.

Но большинство комментаторов рады за молодую пару:

  • Какая же вы классная. Любите друг друга вечно и будьте счастливы. Вы такие милые.
  • Как Павел смотрит на нее. Мое сердечко тает! Столько нежности.
  • Никогда не видела Прилучного таким счастливым.
  • Как женщина меняет мужчину, приятно смотреть, из бунтаря в любящего и уважающего свою женщину мужчину! Браво!
  • Вы – подтверждение того, что мужчина ведет себя по-разному в зависимости, какая женщина рядом.

С первой женой Агатой Муцениеце Прилучный развелся несколько лет назад. Она ушла от него с двумя детьми и призналась, что актер позволял себе рукоприкладство.

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3 мая 2023 года стало известно, что Прилучный стал отцом третий раз.

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