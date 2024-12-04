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В семье Павла Прилучного пополнение

В семье Павла Прилучного пополнение, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 16:42 Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Жена известного актера из Казахстана Зепюр Брутян рассказала о пополнении в их семье. Как оказалось, Павел Прилучный с супругой завели собаку, сообщает Zakon.kz.

Этим известием артисты поспешили поделиться с общественностью. Брутян разместила новое видео c подробностями на странице в Instagram.


"У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Никогда бы не подумала, что так полюблю собак", – написала Брутян.

В заключении 28-летняя звезда обратилась за помощью в выборе имени для нового питомца:

"Сидим, думаем, как назвать. Присоединяйтесь".

Подписчики пришли в восторг при виде идиллической картины.

Стоит отметить, что в 2022 году Прилучный подарил жене собаку породы стаффордширский терьер по имени Тэффи.

Ранее еженедельный американский журнал, посвященный музыкальной индустрии, составил свой рейтинг "Величайших поп-звезд XXI века". Согласно этому списку, Бейонсе досталось почетное первое место.

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