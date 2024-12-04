В семье Павла Прилучного пополнение

Фото: Instagram/zepyur_brutyan

Жена известного актера из Казахстана Зепюр Брутян рассказала о пополнении в их семье. Как оказалось, Павел Прилучный с супругой завели собаку, сообщает Zakon.kz.

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