В семье Павла Прилучного пополнение
Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Жена известного актера из Казахстана Зепюр Брутян рассказала о пополнении в их семье. Как оказалось, Павел Прилучный с супругой завели собаку, сообщает Zakon.kz.
Этим известием артисты поспешили поделиться с общественностью. Брутян разместила новое видео c подробностями на странице в Instagram.
"У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Никогда бы не подумала, что так полюблю собак", – написала Брутян.
В заключении 28-летняя звезда обратилась за помощью в выборе имени для нового питомца:
"Сидим, думаем, как назвать. Присоединяйтесь".
Подписчики пришли в восторг при виде идиллической картины.
Стоит отметить, что в 2022 году Прилучный подарил жене собаку породы стаффордширский терьер по имени Тэффи.
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