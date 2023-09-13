Ксения Собчак обратилась к мужу

Российская ведущая Ксения Собчак 13 сентября 2023 года на странице в Instagram поблагодарила мужа Константина Богомолова, сообщает Zakon.kz.

"Нам 4 года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой", – говорится в подписи к совместному фото с режиссером.

В комментариях не обошлось без шуток и воспоминаний о первом муже – актере Максиме Виторгане.

Но большинство пользователей рады за медийных личностей:

Она счастливая. И он счастливый.

Ксения реально похорошела с Константином.

Значит любовь живет дольше, чем 3 года.

Такие союзы часто бывают долгими, успешными и счастливыми.

Любви вам долгой.

Здоровые отношения зрелых людей.

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