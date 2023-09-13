Ксения Собчак обратилась к мужу
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская ведущая Ксения Собчак 13 сентября 2023 года на странице в Instagram поблагодарила мужа Константина Богомолова, сообщает Zakon.kz.
"Нам 4 года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой", – говорится в подписи к совместному фото с режиссером.
В комментариях не обошлось без шуток и воспоминаний о первом муже – актере Максиме Виторгане.
Но большинство пользователей рады за медийных личностей:
- Она счастливая. И он счастливый.
- Ксения реально похорошела с Константином.
- Значит любовь живет дольше, чем 3 года.
- Такие союзы часто бывают долгими, успешными и счастливыми.
- Любви вам долгой.
- Здоровые отношения зрелых людей.
В 2019 году Ксения Собчак и Константин Богомолов в качестве свадебного лимузина выбрали похоронный катафалк, прикрепив к нему надпись: "Только смерть разлучит нас". На этом автомобиле они и прибыли в ЗАГС.
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