Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ксения Собчак обратилась к мужу

Ксения Собчак обратилась к мужу Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская ведущая Ксения Собчак 13 сентября 2023 года на странице в Instagram поблагодарила мужа Константина Богомолова, сообщает Zakon.kz.

"Нам 4 года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой", – говорится в подписи к совместному фото с режиссером.

В комментариях не обошлось без шуток и воспоминаний о первом муже – актере Максиме Виторгане.

Но большинство пользователей рады за медийных личностей:

  • Она счастливая. И он счастливый.
  • Ксения реально похорошела с Константином.
  • Значит любовь живет дольше, чем 3 года.
  • Такие союзы часто бывают долгими, успешными и счастливыми.
  • Любви вам долгой.
  • Здоровые отношения зрелых людей.

Материал по теме

Пока смерть не разлучит нас. Катафалк ожидает Собчак с мужем возле ЗАГСа

В 2019 году Ксения Собчак и Константин Богомолов в качестве свадебного лимузина выбрали похоронный катафалк, прикрепив к нему надпись: "Только смерть разлучит нас". На этом автомобиле они и прибыли в ЗАГС.

Читайте также

Zheka Fatbelly после свадьбы получил от тестя подарок стоимостью почти 18 млн тенге
Zheka Fatbelly после свадьбы получил от тестя подарок стоимостью почти 18 млн тенге
Жена Павла Прилучного высказалась о любви и скептиках
Жена Павла Прилучного высказалась о настоящей любви
Соцсети Джейсона Стейтема атаковали русскоязычные комментаторы
Соцсети Джейсона Стейтема атаковали русскоязычные комментаторы
Анастасия Московчук
Собчак Ксения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
победительница Наталья Петри
Стала известна победительница "Мисс Алматы-2023"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления