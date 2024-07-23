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Ксения Собчак нежно обратилась к мужу

Ксения Собчак нежно обратилась к мужу, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 21:07 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская журналистка Ксения Собчак 23 июля поздравила своего супруга Константина Богомолова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала фото, на котором они с супругом целуются где-то на отдыхе. Также в тексте поздравления она привела цитату Богомолова о любви.

"Любовь – это ответственность и нагрузка, а влюбленность – чистая радость. Как ее сохранить? В человеческих отношениях очень важна игра, юмор, ирония. Все умирает под гнетом серьезности. Нет ничего более невыносимого, чем постоянная серьезность. Олег Табаков говорил: "Юмор – признак здоровья". И я не доверяю трагическим произведениям. Где серьезности и пафоса до края. Если в тексте нет юмора, я этому автору не верю. И подозреваю в глубокой фальши. И еще – отношения не должны становится "делом жизни". Люди должны быть самодостаточными. Тогда все может длиться вечно". (С) Константин Богомолов", – написала она.


Известная журналистка добавила, что быть рядом с мужем для нее "большое счастье".

"Быть рядом с тобой – это на самом деле большое счастье. И большая нежность. С днем рождения тебя, спасибо за то, что ты есть", – заключила она.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак неожиданно выступила с заявлением и дала совет всем, кто устал от многочисленных негативных новостей. Подробнее можно узнать здесь

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