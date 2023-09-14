Звезда фильма "Барби" присоединилась к забастовке голливудских актеров

Известная актриса Марго Робби присоединилась к забастовке голливудских актеров и сценаристов, протестующих против использования искусственного интеллекта в киноиндустрии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, кинозвезда прошла в колонне демонстрантов вместе с членами профсоюза SAG-AFTRA (Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио), которые устроили акцию протеста против применения искусственного интеллекта в Голливуде. Марго Робби была одета в футболку с логотипом профсоюза и несла плакат. Участники забастовки прошли маршем от студии Netflix до штаб-квартиры Paramount Pictures, где лидеры профсоюзов выступили с речью.

Участники протестов утверждают, что гонорары актеров не соответствуют уровню инфляции, а сценаристы возмущены тем, что их работу пытаются доверить ИИ-ботам вроде ChatGPT. Американская гильдия сценаристов бастует с начала мая, а в июле к ней присоединилась гильдия SAG-AFTRA. Забастовку уже поддержали несколько известных актеров.

33-летняя Марго Робби известна ролями в таких фильмах, как "Волк с Уолл-Стрит", "Отряд самоубийц", "Тоня против всех", "Однажды в Голливуде", "Вавилон" и других картинах. Последним громким фильмом с ее участием стала комедия "Барби", за главную роль в которой актриса получила около 50 млн долларов.

Ранее сообщалось, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" запретили показывать в России.