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Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" запретили показывать в России

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" запретили показывать в России Фото: pixabay
Пока голливудские фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" бьют рекорды по просмотрам в мире, их запретили показывать в России. В Министерстве культуры отметили, что "фильмы не отвечают целям и задачам по сохранению традиционных ценностей", сообщает Zakon.kz.

В начале августа 2023 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить в России показ зарубежных фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" без согласия правообладателей.

На его запрос, как говорится в публикации РИА Новости, ответил замминистра культуры Андрей Малышев.

"Предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – сказано в документе.

Кроме того, отмечается, что введение принудительного лицензирования противоречит законодательству России об интеллектуальной собственности.

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Примечательно, что картина режиссера Греты Гервиг "Барби" стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Она обошла даже "Гарри Поттера" и заработала 1,34 млрд долларов.

10 августа также сообщалось, что власти Ливана запретили жителям смотреть фильм "Барби": из-за "несоответствия нравственным идеалам".

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