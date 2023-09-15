Игоря Николаева госпитализировали

Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала 112, врачи оценивают состояние композитора как тяжелое.

Серьезные проблемы возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован.

Ему поставили два стента, состояние стабилизировали и врачи выписали его из медучреждения.



Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции. Это станет известно буквально на днях.