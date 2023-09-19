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Стало известно о состоянии Игоря Николаева

Стало известно о состоянии Игоря Николаева Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российскому музыканту Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце: коронарное шунтирование, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала 112, сейчас композитор приходит в себя и находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое.

15 сентября Игоря Николаева после экстренной госпитализации перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него следы перенесенного инфаркта.

Певцу 63 года. Николаев в сентябре 2010 года официально оформил отношения с молодой певицей Юлией Проскуряковой.

В 2015 году у Николаева и Проскуряковой родилась дочь Вероника. 

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Анастасия Стативкина
Россия
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