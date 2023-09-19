Стало известно о состоянии Игоря Николаева

Российскому музыканту Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце: коронарное шунтирование, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала 112, сейчас композитор приходит в себя и находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое.

15 сентября Игоря Николаева после экстренной госпитализации перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него следы перенесенного инфаркта.

Певцу 63 года. Николаев в сентябре 2010 года официально оформил отношения с молодой певицей Юлией Проскуряковой.

В 2015 году у Николаева и Проскуряковой родилась дочь Вероника.