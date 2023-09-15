Американский рэпер поэкспериментировал с казахской народной песней
Фото: Instagram/kolo.24
Американский музыкант Kolo зачитал рэп под казахскую народную песню "Жасай берсін қазақтың халық әні" домбристки Айнұр Қалайқызы, сообщает Zakon.kz.
Видео с краткой подписью "Казахстан вдохновил" музыкант опубликовал на странице в Instagram 14 сентября 2023 года.
Комментаторы с благодарностью и позитивом отреагировали на подобный эксперимент:
- Жаксы.
- Рахмет, бро.
- Большой респект из Казахстана.
- Базар жок.
- Қазақстан алға, – отметили пользователи, попросив исполнить песни и других стран.
Также он опубликовал свое фото на фоне казахстанского флага.
"Казахстан, вы в моем альбоме", – подписал Kolo фото.
В феврале 2023 года знаменитая детская песня "Синий трактор" зазвучала по-новому. Казахстанский певец Шыныбек Рахмаш опубликовал пародию на популярную композицию. При озвучке артист использовал манеру исполнения Кайрата Нуртаса, Торегали Тореали, Макпал Жунусовой, Куандыка Рахым и Нуржана Толендиева.
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