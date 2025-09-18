Чисто и душевно: казахские народные песни астанчанки полюбили соцсети

Что-то модно, а что-то вечно – это как раз таки про песни. И, к большому счастью, даже листая соцсети, можно познакомиться с красивым фольклором. Zakon.kz расскажет, как пользователи полюбили казахские народные песни в исполнении Асем Есеновой.

37-летняя астанчанка Асем Есенова ведет необычный контент в Instagram. Она под псевдонимом Асем Дыбыс исполняет казахские народные песни. Оказалось, прекрасным голосом обладает вся ее семья.

"Дыбыс – имя моего дедушки, я взяла его как псевдоним. Мои родители не музыканты, но обладают прекрасным слухом. Мама все детство пела нам песни, а папа выбирал репертуар и учил с нами произведения. У нас образовался семейный ансамбль: брат солировал, мы с сестрой подпевали на припеве. Мы жили в Жетысае, там были местными звездами, часто выступали на разных мероприятиях. Так музыка сама выбрала нас". Асем Есенова

Чтобы получить музыкальное образование, Асем Есенова из аула переехала в Астану. Вместе с братом и сестрой поступила в Казахский национальный университет искусств.

"В деревне мы узнали, что в Астане открылась Музыкальная академия и идет набор. Трое старших вместе приехали, и всех нас взяли без музыкального образования. После к нам же поступила младшая сестренка, а предпоследняя сестренка окончила Кокшетауский музыкальный колледж. Учеба была сложная, но приятно было заниматься творчеством. Тут же я и преподавала 10 лет на кафедре хорового режиссирования, мои студенты становились лауреатами всевозможных конкурсов, обучала и школьников. А потом ушла в декретный отпуск с последующим увольнением". Асем Есенова

Девушка, объединившись с сестрами, воплотила давнюю мечту. Они открыли большую вокальную школу "Дыбыс". В ней семья обучала желающих вокалу.

"Три года мы работали с любителями, всей семьей преподавали. Но сейчас школы нет, закрыли из-за финансовых сложностей. У нас такое особо не поддерживается. Продержались сколько могли, хотя планы были большими". Асем Есенова

Вообще, талантов у Асем много. Она невероятно красиво рисует, опять же говорит, что пошла в отца – он художник-оформитель. Танцует испанское фламенко: двигая красной длинной юбкой и в такт постукивая каблуками. А еще у нее черный пояс по джиткундо.

"Я люблю рисовать не только на бумаге или холсте, но и, к примеру, расписала в доме стены. А танцы – мое увлечение, думаю, тот, кто чувствует музыку, всегда проносит ее не только через сердце, но и тело. На джиткундо сначала привела старшего сына, но он боялся, и чтобы его поддержать, оставалась с ним, разминалась и в итоге тоже втянулась. Дошла до черного пояса, была президентом ассоциации РК этого вида боевого искусства". Асем Есенова

Сейчас мама больше занимается детьми. У нее трое сыновей. Старший учится музыке, средний – футболист, а младшему четыре года. Когда появляется свободное время, она посвящает его творчеству. По ее словам, казахские народные песни возвращают в детство.

"Мы росли в казахоязычной семье, но в 1996 году переехали, и нас отдали в русскую школу. Но я всегда ходила и напевала казахские песни. Когда работала хоровиком-дирижером, больше ушла в классическую музыку. А в нашей вокальной школе мы стали учеников обучать казахским народным песням". Асем Есенова

С тех пор у Асем появилось желание исполнять казахские народные песни в таком виде, в каком пела в детстве мама: тихо, чисто, наедине с собой.

"Хотелось исполнять песню в первозданном виде, чтобы все слова были разборчивы. Но не думала, что а капелла может понравиться. Пробовала разные варианты. Свои музыканты давали средние отзывы. За счет этих песен я вспомнила детство, корни, было такое чувство, будто вернулась к себе. Стала с детьми говорить по-казахски. Как-то закинула свое исполнение в соцсети, и людей это зацепило". Асем Есенова

Жительница Астаны говорит, что казахская культура очень богата на фольклор. Наш народ сумел сохранить старинные песни из давних времен. И самое время напомнить о них молодежи.

"Я выбираю мелодичные песни, потому что они звучат красиво даже без сопровождения. Обожаю наш гимн. Помню, в начальных классах мы его пели по куплетам. Я тихонечко напела преподавателю, ей так понравилось, что она просила не останавливаться и допеть до конца. Еще близка сердцу "Жиырма бес", она ассоциируется у меня с кадрами фильма "Транссибирский экспресс", где играет Асанали Ашимов, он вызывает чувство ностальгии. Сколько разного я перепела, но песни не заканчиваются. У меня практически бесконечный список, что еще можно спеть". Асем Есенова

Исполнительница признается, что видео записывает на бегу у себя дома. Но считает идею минимализма – выгодной.

"Я подбираю образ, маленькие детали, допустим, национальные сережки. Расходы минимальные. Записываю дома на телефон и сразу выкладываю. Единственное – у меня микрофончик. Вкладывать в минусовки, аранжировки, продакшен – не нужно. Обхожусь без лишних движений, костюмов. В мире и так уже много всего создано, а тут приятно дарить людям творчество в чистом виде". Асем Есенова

Аудитории такое исполнение нравится. На казахские народные песни обращают внимание даже иностранцы.

"У меня совершенно не сложные исполнения, я пою в том же диапазоне, что говорю. Удивить музыкантов тут нечем, а люди слушают, лайкают. Это похоже на разговор наедине с подписчиком, то же самое, будто зашел в дом каждого. Ведь когда человек в наушниках, ощущение, что поют только для тебя. Я сама иногда засыпаю, включая свои песни. Они звучат успокаивающе. Конечно, много моментов, которыми недовольна, – больше по технике и вокалу, но стараюсь исправлять. Для сохранения этих песен я их не меняю, исполняю в подлинном виде, чтобы получился большой архив. Потому что, пока они до нас дошли, и так сильно изменились. Иногда переслушиваю несколько вариантов текста и мелодий, а потом выбираю, как петь". Асем Есенова

За год двое режиссеров взяли песни и голос Асем Есеновой к своим фильмам. Она радуется этому и считает неплохим достижением. Нередко подписчики просят певицу создать аудиозаписи песен, а также снять интересные клипы. Пока с детьми сделать это все сложно, говорит мама, но в жизни все может быть.