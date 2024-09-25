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Умер звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов

Умер звезда сериала &quot;Солдаты&quot; Роман Мадянов, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 17:13 Фото: Instagram/madianovroman
Скончался заслуженный артист России Роман Мадянов. Ему было 62 года. Он известен по ролям в фильмах "Левиафан", сериалам "Домашний арест" и "Солдаты", сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из сообщения актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой. Она поделилась видео с Мадяновым и посвятила артисту трогательные слова.

"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!" – сказано в заявлении.

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