Умер звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов

Скончался заслуженный артист России Роман Мадянов. Ему было 62 года. Он известен по ролям в фильмах "Левиафан", сериалам "Домашний арест" и "Солдаты", сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из сообщения актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой. Она поделилась видео с Мадяновым и посвятила артисту трогательные слова.

"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!" – сказано в заявлении.