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Телеведущая Жанна Бадоева побывав в Алматы, по достоинству оценила вкус конины

Телеведущая Жанна Бадоева побывав в Алматы по достоинству оценила вкус конины Фото: Первый канал
Жанна Бадоева ведущая программ о путешествиях "Жизнь других" исследует Казахстан. Она побывала в Алматы и в следующем выпуске своей программы она покажет, как живет крупнейший мегаполис страны и расскажет почему не нужно пугаться конины, сообщает Zakon.kz

Как пишет Teleprogramma, в Алматы Бадоева прежде всего остального она попробовала бешбармак с кониной.

"Если коротко, то это вареное тесто, вроде лапши, три вида конины, бульон, кефир и местный кисломолочный продукт. Бешбармак готовят по случаю праздников и подают дорогим гостям. Не пугайтесь насчет конины. Она тут очень вкусная и мягкая. Казахи – народ кочевой, поэтому, по традиции, казахская семья должна за год съесть одного коня", - отметила телеведущая.

Жанна также познакомилась с известным байером Лилией Рах, но самое интересное что она отметила местные центры долголетия и они так ее удивили, что она захотела поскорее на пенсию.

"В центы долголетия приходят люди не моложе 61 года. Здесь для пенсионеров разрабатывают программы: досуговые и оздоровительные. Хор, танцы, гимнастика, компьютерная грамотность, рисование, психологическая помощь, экскурсии. Приходить в центр можно три раза в неделю. Есть кухня с бесплатным чаем и конфетками. Никогда не думала, что скажу такое, но мне впервые захотелось поскорее на пенсию", - отметила Бадоева. 

Новый выпуск тревел-шоу "Жизнь других" покажут 17 сентября.


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