Общество

Снег отменяется в Алматы: появился обновленный прогноз на 6-8 декабря

Дворец Республики, площадь Абая, площадь имени Абая, Абай Кунанбаев, памятник Абаю Кунанбаеву, памятник Абая Кунанбаева, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 16:28 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз на 6-8 декабря 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане и Шымкенте ожидается снег, а в Алматы – дожди, сообщает Zakon.kz.

При этом днем ранее синоптики прогнозировали, что снег в южной столице пойдет 6 декабря.

Прогноз погоды по Астане

  • 6 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0-2°С.
  • 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
  • 8 декабря: облачно, временами снег, поземок, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.
  • 7 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.
  • 8 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 6 декабря: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
  • 7-8 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 16:28
Температурные качели от +13 до -35: подробный прогноз на декабрь в Казахстане

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
