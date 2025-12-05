Снег отменяется в Алматы: появился обновленный прогноз на 6-8 декабря
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз на 6-8 декабря 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане и Шымкенте ожидается снег, а в Алматы – дожди, сообщает Zakon.kz.
При этом днем ранее синоптики прогнозировали, что снег в южной столице пойдет 6 декабря.
Прогноз погоды по Астане
- 6 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0-2°С.
- 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
- 8 декабря: облачно, временами снег, поземок, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.
- 7 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.
- 8 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 6 декабря: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
- 7-8 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.
Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.
