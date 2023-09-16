Премьера года: в театре имени Н. Сац экранизируют поэму Пушкина "Руслан и Людмила"

Новый – 79-й театральный сезон легендарный театр для детей и юношества имени Наталии Сац открыл премьерой от известного режиссера Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Обладатель награды "Үздік режиссер" Ирина Симонова поставит мультимедийный спектакль в жанре романтического фэнтези с использованием новейших технологий "Руслан и Людмила" по одноименной поэме А. С. Пушкина.

Фото: театр имени Н. Сац

Показ спектакля приурочен к 120-летию со дня рождения основательницы театра, Народной артистки СССР, режиссера и педагога Наталии Ильиничны Сац и в преддверии 225-летия со дня рождения великого поэта.

Фото: театр имени Н. Сац

Долгожданная премьера спектакля, который демонстрирует симбиоз последних инновационных достижений и сценического мастерства актеров состоялась 15 сентября.

Фото: театр имени Н. Сац

Спектакль нового поколения, в котором задействован почти весь звездный состав прославленной труппы театра удивил своей масштабностью и оригинальностью даже самых искушенных зрителей, ведь для его постановки впервые были задействованы светодиодные LED-экраны, изготовлены масштабные декорации, витражи ручной работы.

Фото: театр имени Н. Сац

Специально к этой уникальной постановке был написан авторский оригинальный саундтрек. Мастерами Sats haute couture было сшито более 100 эксклюзивных костюмов, на которые ушло около 30 тысяч метров ткани, 25 тысяч кристаллов, 40 тысяч метров декоративной ленты, большое количество украшений.

Фото: театр имени Н. Сац

Яркое фантазийное шоу с невероятными трюками, волшебными перевоплощениями и грандиозными сценическими эффектами о всепобеждающей силе любви, способной преодолеть любые препятствия, о вероломстве, обречённом на неудачу и о добре, которое всегда побеждает зло.

Спектакль вне возраста и вне времени! Спектакль для всей семьи!

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