Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Премьера года: в театре имени Н. Сац экранизируют поэму Пушкина "Руслан и Людмила"

театр Фото: театр имени Н. Сац
Новый – 79-й театральный сезон легендарный театр для детей и юношества имени Наталии Сац открыл премьерой от известного режиссера Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Обладатель награды "Үздік режиссер" Ирина Симонова поставит мультимедийный спектакль в жанре романтического фэнтези с использованием новейших технологий "Руслан и Людмила" по одноименной поэме А. С. Пушкина.

тетар

Фото: театр имени Н. Сац

Показ спектакля приурочен к 120-летию со дня рождения основательницы театра, Народной артистки СССР, режиссера и педагога Наталии Ильиничны Сац и в преддверии 225-летия со дня рождения великого поэта.

театр

Фото: театр имени Н. Сац

Долгожданная премьера спектакля, который демонстрирует симбиоз последних инновационных достижений и сценического мастерства актеров состоялась 15 сентября.

театр

Фото: театр имени Н. Сац

Спектакль нового поколения, в котором задействован почти весь звездный состав прославленной труппы театра удивил своей масштабностью и оригинальностью даже самых искушенных зрителей, ведь для его постановки впервые были задействованы светодиодные LED-экраны, изготовлены масштабные декорации, витражи ручной работы.

театр

Фото: театр имени Н. Сац

Специально к этой уникальной постановке был написан авторский оригинальный саундтрек. Мастерами Sats haute couture было сшито более 100 эксклюзивных костюмов, на которые ушло около 30 тысяч метров ткани, 25 тысяч кристаллов, 40 тысяч метров декоративной ленты, большое количество украшений.

театр

Фото: театр имени Н. Сац

Яркое фантазийное шоу с невероятными трюками, волшебными перевоплощениями и грандиозными сценическими эффектами о всепобеждающей силе любви, способной преодолеть любые препятствия, о вероломстве, обречённом на неудачу и о добре, которое всегда побеждает зло.

Спектакль вне возраста и вне времени! Спектакль для всей семьи!

Дорогие наши зрители! Не пропустите Премьеру Года! Свидание с искусством – бесценно!

Читайте также

Телеведущая Жанна Бадоева побывав в Алматы по достоинству оценила вкус конины
Телеведущая Жанна Бадоева, побывав в Алматы, по достоинству оценила вкус конины
Вячеслав Гришечкин
В Москве скончался актер из сериала "Солдаты"
Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в реанимацию
Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в реанимацию
Айсулу Омарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД
Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД
Кому в 2024 году будет благоволить Зеленый Деревянный дракон
Кому в 2024 году будет благоволить Зеленый Деревянный Дракон
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления