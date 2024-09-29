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Театр для детей и юношества Казахстана открыл юбилейный сезон уникальной премьерой

Театр, Театр для детей и юношества Казахстана, премьера, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 11:12 Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац
Долгожданной и незабываемой премьерой открыл свой юбилейный 80-й сезон легендарный театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац, сообщает Zakon.kz.

Зрителям показали постановку известного казахстанского режиссера, обладателя российской национальной театральной премии "Золотая маска" Галины Пьяновой по книге современной итальянской писательницы Анджелы Нанетти "Мой дедушка был вишней". Это стало настоящим событием для всех ценителей театрального искусства в Алматы.

афиша, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 11:12

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

"Это трогательный и мудрый спектакль для семейного просмотра, так как зрители самого разного возраста смогут найти в нем что-то свое – отражение собственных жизненных ситуаций и переживаний, дорогие сердцу воспоминания или откровенный разговор с самим собой, после которого неминуемо наступает осмысление, ради которого и рождаются спектакли, спасающие мир", – рассказали в театре.

Главный герой спектакля – мальчик Тонино. Общаясь со своими близкими – родителями, бабушками и дедушками, со свойственным ребенку любопытством и доверчивостью, он учится принимать жизнь и себя в этом неизведанном и непростом мире.

Художественное решение спектакля погружает зрителей в старый семейный альбом, чтобы поведать им о жизни трех поколений одной итальянской семьи, непрестанно напоминая о человеческих ценностях, об избирательности памяти, о важности в жизни каждого человека семьи и о том, что счастье живет рядом с нами – в сердцах родных и близких нам людей.

театр, премьера, спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 11:12

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

театр, премьера, спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 11:12

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

Взгляд на жизнь семьи через призму воспоминаний ребенка, подарил зрителям самых разных возрастов возможность пережить вместе с героями яркие события их жизни, поплакать и посмеяться, испытав всю палитру человеческих чувств и эмоций.

"Уникальный проект был осуществлен при поддержке Посольства Италии в Казахстане и Итальянского культурного центра в Алматы. возглавляемого атташе по культуре Посольства Италии в Казахстане Эдоардо Кризафулли", – рассказали в театре.
театр, премьера, спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 11:12

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

В создании спектакля режиссеру помогали художники Евгений Лемешонок и Александра Рычкова, именитые и молодые актеры: заслуженные артистки Казахстана Татьяна Тарская и Ольга Коржева, а также Никита Коньшин, Татьяна Костюченко, Фатима Сагимбекова, Артем Селезнев, Александра Качанова, Ирина Шитова, Блинков Илья, Махсат Сахиулы, Иван Шумай и Жанибек Багыбаев.

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