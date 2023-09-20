Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой

Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас накануне, 19 сентября 2023 года, порадовал поклонников новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал видео с женой Жулдыз Абдукаримовой, которое лаконично подписал: "Я восхищен этой любовью". По всей видимости, оно было снято в алматинских горах, по которым гуляют влюбленные супруги.

Поклонники пары были несказанно рады мини-клипу и пожелали супругам счастья, а некоторые предложили им родить пятого ребенка:

  • "Желаю вам счастья".
  • "Радуюсь за них, как за родных".
  • "Очень красивая пара, и красивый клип. Вы созданы быть вместе".
  • "Кайрат, вам нужен еще один малыш. Ханюша уже вырос. Поторопитесь".

Материал по теме

"Тело знобило": жена Кайрата Нуртаса рассказала о недуге

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не особо любят делиться совместными фотографиями, из-за чего периодически ходят слухи о том, что они развелись. Крайний раз певец публиковал видео с женой 5 июня 2023 года. Как раз после того, как в Сети началось бурное обсуждение вопроса о возможном распаде семьи из-за "измены" Кайрата Нуртаса.

Читайте также

фильм Мурашка
Итальянцы оценили казахстанский фильм Мurashka
Илья Ильин сорвал овации на юбилее Александра Винокурова
Илья Ильин сорвал овации на юбилее Александра Винокурова
Ерке Есмахан опубликовала новые фото с округлившимся животом
Ерке Есмахан опубликовала новые фото с округлившимся животом
Динара Халдарова
Интересное Абдукаримова Жулдыз Нуртас Кайрат
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пасмурная погода
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Прокуратура поручила проверить чиновника
"Заставляет работать у него дома": прокуратура поручила проверить чиновника после жалоб подчиненных
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления