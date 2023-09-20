Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас накануне, 19 сентября 2023 года, порадовал поклонников новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал видео с женой Жулдыз Абдукаримовой, которое лаконично подписал: "Я восхищен этой любовью". По всей видимости, оно было снято в алматинских горах, по которым гуляют влюбленные супруги.

Поклонники пары были несказанно рады мини-клипу и пожелали супругам счастья, а некоторые предложили им родить пятого ребенка:

"Желаю вам счастья".

"Радуюсь за них, как за родных".

"Очень красивая пара, и красивый клип. Вы созданы быть вместе".

"Кайрат, вам нужен еще один малыш. Ханюша уже вырос. Поторопитесь".

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не особо любят делиться совместными фотографиями, из-за чего периодически ходят слухи о том, что они развелись. Крайний раз певец публиковал видео с женой 5 июня 2023 года. Как раз после того, как в Сети началось бурное обсуждение вопроса о возможном распаде семьи из-за "измены" Кайрата Нуртаса.